Continueranno ad essere erogati per l’anno scolastico 2024/2025 i servizi in favore degli studenti con grave disabilità fisica, psichica o sensoriale delle scuole superiori della provincia di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Ne dà comunicazione il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale che esprime soddisfazione per la corretta tempistica delle attività agli studenti con grave disabilità.

Il Settore “Politiche attive del lavoro e dell’istruzione, solidarietà sociale, trasporti, rpd, provveditorato” diretto dalla Dirigente Antonietta Testone ha, infatti, istruito i provvedimenti amministrativi garantendo l’inclusione e la frequenza degli studenti presso gli Istituti scolastici.

Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, unitamente al servizio di trasporto, e’ rivolto ad oltre 270 studenti ai quali viene erogata l’assistenza attraverso gli Enti, iscritti all’albo regionale, che sono autorizzati al servizio degli alunni, portatori di handicap grave.

Il Libero Consorzio Comunale, come funzione delegata dalla Regione Siciliana, garantirà, dunque, per l’anno scolastico 2024/2025 l’assistenza cosiddetta “specialistica” agli studenti con grave handicap fisico, psichico o sensoriale delle scuole superiori della provincia, denominata servizi di autonomia e comunicazione.