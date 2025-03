Intervento della Polizia di Licata. La titolare di una ditta di autonoleggio aveva stipulato un contratto con un uomo quarantenne che, dopo aver ricevuto l’auto, non l’aveva consegnata alla data prestabilita, rendendosi poi irreperibile nel periodo successivo. La proprietaria dell’impresa si è rivolta al Commissariato di Polizia di Licata che, in breve tempo, ha rintracciato il veicolo a Palermo e, di concerto con le volanti della Questura della città capoluogo, hanno provveduto a fermare l’uomo e sequestrare il veicolo per la restituzione al legittimo proprietario.