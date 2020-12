È probabilmente un incidente autonomo quello occorso ad un mezzo pesante adibito al trasporto di bevande sul ponte Lauricella tra Licata e Ravanusa. L’automezzo si è posizionato di traverso. Sul posto si sono portati gli equipaggi della Polizia stradale e quelli del commissariato di via Campobello per regolamentare il traffico. La posizione in cui si trova il camion avrebbe infatti potuto dar luogo ad altre collisioni.