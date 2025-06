Il Sindaco Castellino annuncia con orgoglio il nuovo collegamento diretto Etna Trasporti Palma di Montechiaro – Catania.

Il lavoro incessante su tutti i fronti, ha prodotto un nuovo importante risultato per l’amministrazione comunale di Palma di Montechiaro guidata dal sindaco Stefano Castellino.

“È con profonda gioia, orgoglio e soddisfazione che annuncio ufficialmente l’attivazione, a partire dal 1° luglio prossimo – dice il primo cittadino palmese – delle nuove cinque corse giornaliere e feriali da e per Catania, grazie al prezioso lavoro di sinergia istituzionale e alla sensibilità verso le esigenze del nostro territorio, mostrata da tutti i soggetti coinvolti, sia pubblici che privati”.

Da Palma di Montechiaro, Via Giuseppe Tomasi (ex SS 115) si potrà partire ogni giorno alle ore 04:50, 05:50, 07:50 (feriali), 12:50 e 15:50 (giornalieri), mentre le corse di rientro da Catania sono previste alle ore 09:00, 12:00, 14:00 (feriali), 18:00 e 20:00 (giornalieri). Il collegamento prevede fermata anche all’Aeroporto di Catania, rendendo il tragitto ancora più strategico ed efficiente.

“Questa nuova rete di trasporto – continua Castellino – rappresenta una vera svolta per i pendolari palmesi, che potranno raggiungere con maggiore comodità e frequenza Catania per motivi di lavoro, studio o salute, con orari studiati per adattarsi alle diverse esigenze. Allo stesso tempo, si apre una straordinaria opportunità per i turisti nazionali e internazionali: atterrando a Fontanarossa, sarà ora possibile raggiungere direttamente Palma di Montechiaro, la storica “Città del Gattopardo”, ricca di arte, cultura, tradizioni e straordinarie bellezze paesaggistico e. Un ringraziamento speciale va all’azienda Etna Trasporti, che ha creduto fortemente nel valore di questo collegamento, nella persona della Dott.ssa Giovanna Scelfo, del Direttore Mario Nicosia e dI Boris Maimone. Esprimo inoltre gratitudine al Governo della Regione Siciliana , presieduto dall’On. Renato Schifani , e in particolare all’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, guidato dall’On. Alessandro Aricò , per l’attenzione concreta riservata ai territori e la nostra Città. Condivido come sempre, il traguardo con la mia squadra: i miei collaboratori, la Giunta, gli assessori che insieme a me hanno seguito la vicenda, Lillo Lauricella, Antonello Lo Vasco, Calogero Castronovo, il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone e la maggioranza consiliare e tutti i dipendenti comunali. Palma di Montechiaro si apre sempre di più al mondo. Questo nuovo collegamento rappresenta una grande conquista per i nostri cittadini e una finestra aperta sul futuro del turismo locale. Continueremo a lavorare con impegno e determinazione per il progresso e il benessere della nostra comunità”.