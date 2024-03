Pubblicità

I consiglieri comunali scrivono al Sindaco di Licata e all’assessore comunale alla Protezione Civile.

Oggetto: Informazione sull’avviso del Dipartimento regionale di Protezione Civile in merito alla possibilità di finanziamento ai comuni per interventi di riparazione/manutenzione o nuova acquisizione di autobotti.

I sottoscritti Consiglieri Comunali di Forza Italia, Angelo Ripellino e Luigi Lanza, in ragione del loro fattivo impegno politico a favore della comunità licatese, tengono ad informare la S.V. della possibilità di ottenere un finanziamento per l’acquisto di una nuova autobotte o per la riparazione/manutenzione di quella già in possesso del nostro comune.

La procedura di richiesta (giusta nota Prot. 9289/S.01/DRPC Sicilia del 6/03/2024, che si allega alla presente), prevede la semplice compilazione, nel più breve tempo possibile, di un apposito modello da compilare on-line a firma del Legale Rappresentante dell’Ente richiedente.

Vista il perdurare della grave stagione siccitosa, che ha indotto la Giunta Regionale di Governo a dichiarare lo stato di crisi e di emergenza idrica in tutto il territorio della Regione Siciliana, riteniamo sia oltremodo utile poter disporre, alla bisogna, di uno o più autobotti perfettamente efficienti e funzionanti.

A tal riguardo restiamo in attesa di ricevere copia dell’istanza di contributo al fine di attivarci politicamente, anche per parte nostra, per essere inseriti tra i comuni beneficiari del finanziamento in oggetto.

I consiglieri Angelo Ripellino e Luigi Lanza