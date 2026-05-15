“L’Assemblea Territoriale dei Sindaci di Agrigento ha accolto le proposte presentate dalla nostra amministrazione comunale mantenendo per i prossimi 6 mesi le condizioni precedenti a quelle attuali in tema di approvvigionamento idrico”.

Si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale di Licata.

“L’assemblea dei Sindaci riunita oggi – continua il comunicato dell’Esecutivo – ha dimostrato buonsenso approvando questa moratoria di sei mesi dando così tempo a chi ha intrapreso un percorso di regolarizzazione di poterlo continuare e completare e al tempo stesso di avere maggiori punti e appresamenti di carico d’acqua oltre alla possibilità di poter continuare ad usufruire del servizio di autobotti sul territorio comunale. Ringraziamo il vicesindaco, dott. Angelo Trigona, per aver egregiamente rappresentato la città in una riunione di notevole importanza come quella odierna in seno all’ATI”.