Pubblicità

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri nella parte iniziale del quartiere Fondachello. Per cause ancora in fase di accertamento, una utilitaria ha urtato alcuni dei veicoli in sosta prima di capottarsi. I due occupanti del veicolo hanno riportato lievi ferite e sono stati trasferiti in ospedale da un’ambulanza del 118. Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco del locale distaccamento di corso Argentina.