Si attende l’arrivo dei Vigili del Fuoco e di mezzi idrovori in via Umberto secondo, una delle zone più colpite dalla pioggia caduta sulla città nelle ore scorse. Due autovetture sono rimaste in panne e andranno adesso rimosse. Disagi per i residenti che attualmente hanno difficoltà ad uscire dall’aggiornamento residenziale per raggiungere il centro della città. Mezzi del Comune stanno già operando in zona.
Pioggia e maltempo, auto in panne alla Montecatini
Il meteo
Licata
pioggia leggera
16.9 ° C
16.9 °
16.9 °
80 %
4.6kmh
100 %
Ven
19 °
Sab
20 °
Dom
20 °
Lun
20 °
Mar
19 °
