Si attende l’arrivo dei Vigili del Fuoco e di mezzi idrovori in via Umberto secondo, una delle zone più colpite dalla pioggia caduta sulla città nelle ore scorse. Due autovetture sono rimaste in panne e andranno adesso rimosse. Disagi per i residenti che attualmente hanno difficoltà ad uscire dall’aggiornamento residenziale per raggiungere il centro della città. Mezzi del Comune stanno già operando in zona.