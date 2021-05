Auto a fuoco nella notte in via Amendola, la strada che da corso Serrovira conduce al Carmine. Sul posto, allertati da una chiamata alla centrale operativa, si sono recati i Vigili del Fuoco del locale distaccamento di corso Argentina che hanno lavorato a lungo per avere ragione della fiamme. Le operazioni sono durate a lungo e della vettura è rimasto solo lo scheletro. Indagini in corso per stabilire le cause del rogo anche se sembrano esserci pochi dubbi sul dolo.