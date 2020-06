I Carabinieri della Compagnia di Licata indagano per far luce su un doppio atto incendiario verificatosi la notte scorsa. A fuoco sono andati (si tratterebbe di due casi non in correlazione tra loro) un’auto abbandonata da tempo in via Trazzera Piazza Armerina e una MotoApe di proprietà di un venditore ambulante data alle fiamme in zona porto.

Per entrambi gli atti incendiari, la pista seguita porterebbe in entrambi i casi al dolo.