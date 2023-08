Pubblicità

Un’autovettura è finita all’interno del canalone di via Soldato Moscato, nel rione di Fondachello-Playa. Per cause ancora da accertare, il mezzo – una Nissan Micra nera – ha urtato il guardrail finendo qui all’interno della via di deflusso. Da quanto abbiamo avuto modo di apprendere, non dovrebbero essersi registrati feriti. In via Soldato Moscato sono accorsi decine di residenti alla Playa attirati dal rumore dell’impatto. Sul posto un equipaggio dei Carabinieri della Compagnia di Licata e i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina.