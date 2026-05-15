Autismo, linguaggio e relazione: a Licata un convegno scientifico interdisciplinare dedicato ai percorsi di crescita e inclusione.

Si terrà il prossimo 16 maggio 2026, presso l’Ospedale San Giacomo d’Altopasso, il convegno scientifico interdisciplinare dedicato all’autismo, promosso dal Lions Club Licata nell’ambito del service distrettuale “Sosteniamo le fragilità: inclusione e progetti di vita”, in collaborazione con i professionisti di Progetto Kairòs.

L’evento rappresenterà un importante momento di confronto tra differenti professionalità che operano nell’ambito dell’autismo e della neurodivergenza, con uno sguardo integrato tra linguaggio, relazione, corpo, apprendimento ed emozioni.

Ad aprire la giornata saranno i saluti istituzionali del Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero Dr. Salvatore Di Vita, del Presidente del Lions Club Licata Dott. Dario Gaglio, del Presidente di Zona 27 Dott. Agostino Balsamo e della referente di circoscrizione Prof.ssa Iacona Maria Assunta.

Tra i relatori interverranno:

le logopediste Dott.ssa Federica Cusumano e Dott.ssa Rosa Alba Ciotta, con una relazione dedicata alla comunicazione e al linguaggio nell’autismo;

la psicomotricista Dott. Maugeri e la TNPEE Dott.ssa Chitarra, che approfondiranno il rapporto tra schema corporeo e funzioni esecutive;

la psicologa Dott.ssa Rossella Bottaro, con un intervento sul caregiving e sul vissuto delle famiglie;

la psicologa clinica Dott.ssa Licata, che presenterà il progetto sperimentale SMART;

la pedagogista Dott.ssa Anna Sanfilippo, con una riflessione sul valore educativo della relazione;

Nancy Calderaro, mamma di Sveva, che porterà la propria testimonianza personale nel racconto “Lo spettro dell’amore”;

la logopedista e logogenista Dott.ssa Angela Licitra, che concluderà la giornata con un intervento dedicato alla logogenia e all’accesso alla struttura della lingua nei bambini con autismo.

Il convegno si propone come uno spazio di dialogo e crescita condivisa, in cui competenze diverse possano incontrarsi per costruire percorsi sempre più rispettosi dei tempi, delle caratteristiche e delle possibilità di ogni bambino.