“Depressione 2.0. Approccio multidisciplinare, esperti a confronto”. E’ il titolo del corso che giovedì 13 ottobre presso l’Hotel della Valle di Agrigento, metterà a confronto gli specialisti.

Responsabile scientifico del convegno è la dottoressa Pasqualina Vetro, Direttore f.f. del Modulo Ag1 dell’Asp di Agrigento, che ha organizzato l’incontro in collaborazione con il Dipartimento Salute Mentale dell’Asp, diretto dal dottore Raffaele Barone.

A portare i saluti saranno: il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento Mario Zappia; il presidente dell’Ordine dei Medici di Agrigento Santo Pitruzzella; il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè.

Ben quattro le sessioni del corso, per esaminare i vari aspetti della depressione ed avviare discussioni con riguardo alle cure della patologia.

“Abbiamo organizzato il corso – annuncia la dottoressa Pasqualina Vetro – in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, ed intendiamo fare rilevare che la depressione deve essere curata come tutte le altre malattie, e merita la stessa attenzione. A questo proposto è necessario aumentare gli strumenti a disposizione, potenziare i servizi, per fronteggiare l’aumento esponenziale dei casi di depressione anche nel nostro territorio”.