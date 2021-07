Pubblicità

Il Comune ha intano aumentato la volumetria della Zona a traffico limitato precedentemente istituita. Con il nuovo provvedimento, il dipartimento di Polizia Municipale ha infatti disposto come “nel periodo compreso tra il 23 Luglio (quindi a partire dallo scorso fine settimana) al 30 Settembre, dalle ore 20 alle 2 nei giorni di venerdì, sabato e domenica è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione in Piazza Elena, corso Vittorio Emanuele dal civico 18, via San Francesco, Piazza Sant’Angelo, via SottoTenente Spina, via Frangipane, via Cannorozzo, via Adamo e Piazza Attilio Regolo (da via Ammiraglio Cammilleri a via Galliani)”.