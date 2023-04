Pubblicità

Un’ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto vieta l’accesso all’area portuale di Marianello ai non addetti ai lavori. In realtà, un provvedimento del genere vige ormai da diversi anni. Adesso però sono stati intensificati i controlli anche in vista degli imminenti lavori che interesseranno lo scalo licatese passato sotto la gestione dell’Autorità portuale di sistema. Per accedere alla darsena, sarà pertanto necessario esibire un pass altrimenti c’è il rischio di incorrere in multe e sanzioni amministrative visti anche i maggiori pattugliamenti dell’area disposti dall’ufficio Circondariale marittimo.