Pubblicità

In vista delle festività dedicate al Santo Patrono di Licata, Sant’Angelo martire carmelitano, la dotazione idrica fornita al Comune di Licata sarà incrementata, in via straordinaria, di circa 20 litri al secondo per soddisfare le esigenze degli operatori commerciali.

Tale incremento consentirà di intensificare la distribuzione idrica effettuandola con cadenza giornaliera nelle seguenti zone interessate dalle festività: Quartiere Africano, Zona Alta San Paolo, Corso Serrovira, Comune, Piazza Progresso e Marina.

A partire dall’8 maggio sarà ripristinata l’ordinaria dotazione idrica fornita al Comune di Licata.