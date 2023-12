Pubblicità

Il Comunicato stampa con cui la sezione cittadina della Lega Salvini Premier augura buon anno alla cittadinanza.

La sezione Lega Salvini Premier di Licata ha il piacere di rinnovare gli auguri a tutta la cittadinanza in vista del nuovo anno.

Ci auguriamo che l’anno che verrà sarà foriero di importanti passi per la ripresa economica e sociale della nostra città e in questa direzione si muove l’impegno politico di un intero gruppo, in sinergia con il sindaco Angelo Balsamo e l’amministrazione.

Confidiamo che la cittadinanza possa vivere delle festività pregne di spirito natalizio e si coglie l’occasione per ringraziare per il suo sostegno economico, nel creare l’illuminazione di corso Umberto e l’organizzazione degli eventi canori del Capodanno, la WPD Italia – Parco Eolico di Licata, società impegnata nelle rinnovabili.