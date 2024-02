Pubblicità

Una nota del parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle, Angelo Cambiano, dopo l’incendio che ha interessato il centro di stoccaggio Omnia di contrada Piano Bugiades.

Si è svolta stamani l’audizione che ho richiesto in IV Commissione Ambiente sull’incendio divampato all’interno dell’impianto di stoccaggio di rifiuti sito a Licata in Contrada Bugiades.

All’audizione, oltre al sottoscritto. erano presenti:

– L’On.le Giuseppe Carta, Presidente della IV Commissione

– L’On.le Tiziano Fabio Spada, Segretario della IV Commissione

– L’On.le Giovanni Di Mauro, Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità

– La Dott.ssa Olimpia Campo, in qualità di Capo di Gabinetto dell’On.le Elena Pagana, Assessore regionale per il territorio e l’ambiente

– Il Dott. Calogero Crapanzano, in qualità di delegato dell’Ing. Cocina Salvatore, Dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione civile

– Il Dott. Mario Palermo, Dirigente responsabile del Servizio IV – Igiene Pubblica e Rischi Ambientali – in qualità di delegato del Dott. Requirez Salvatore, Dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

– Il Dott. Francesco Picciotto, Dirigente responsabile del Servizio III, in qualità di delegato della Dott.ssa Valenti Patrizia, Dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente

– L’Ing. Salvatore Caldara, in qualità di delegato del Dott. Vincenzo Infantino, Direttore generale di ARPA Sicilia

– L’Avv. Angelo Balsamo, Sindaco del comune di Licata

– Il Dott. Angelo Trigona, Assessore alla sanità del Comune di Licata.

Nel corso dell’audizione ho evidenziato l’assoluta necessità di provvedere alla messa in sicurezza dell’area mediante un processo che conduca, previa caratterizzazione degli stessi, alla definitiva rimozione dei rifiuti specie in ragione dell’estrema vicinanza dell’impianto oggetto dell’incendio a numerosi nuclei abitativi.

Ho invitato a valutare l’opportunità di sottoporre a screening gratuiti la popolazione residente, specie quella che abita nelle aree più prossime al luogo dell’incendio, in considerazione che i danni alla salute possono manifestarsi nel medio-lungo periodo.

Infine, dal momento che l’ingente quantitativo di amianto ancora presente nell’area teatro dell’incendio desta grande preoccupazione all’intera cittadinanza, ho evidenziato la necessità di provvedere alla sua rimozione dal sito nella maniera più celere possibile.

I tecnici dell’Arpa hanno relazionato sui dati relativi il campionamento dell’aria (a 100, 150 e 800 metri) così pure sull’effettuazione di campionamenti dello strato superficiale e coltivabile del suolo (TOP SOIL – totale di 9 campioni) e delle acque prelevate, sia dalle caditoie presenti all’interno dell’impianto, sia dal fiume Salso, i cui risultati dovranno pervenire nei prossimi giorni.

In esito all’audizione, purtroppo, è emersa l’impossibilità di escludere l’avvenuta combustione di rifiuti speciali pericolosi, dal momento che l’impianto di stoccaggio era stato autorizzato al deposito presso l’area interessata di tale tipologia di rifiuti.

I tecnici dell’ARPA hanno, inoltre, evidenziato la necessità che il cumulo di rifiuti inceneriti venga al più presto ricoperto da un telo di plastica, in modo che la pioggia il vento ed in generale gli agenti atmosferici non possano ulteriormente determinare la dispersione di materiale inquinante nell’aria e nelle falde acquifere.

Proprio a tale riguardo, di particolare interesse sono state le dichiarazioni dell’Assessore Di Mauro circa l’iter autorizzativo, che ha condotto nel 2018 all’estensione delle tipologie di rifiuti stoccabili nell’area, dallo stesso definito “particolarmente celere”.

Vista l’assoluta importanza dei beni coinvolti, ovvero la salute pubblica e la tutela dell’ambiente, ho ricevuto rassicurazioni circa l’impegno a mantenere alta l’attenzione sul tema, evitando, ad ogni livello istituzionale, approcci riduttivi, approssimativi e superficiali.

Il Governo, in persona dell’Assessore presente all’audizione, ha rappresentato la piena disponibilità a prevedere misure di sostegno in favore del Comune di Licata per le necessarie attività connesse alla caratterizzazione, messa in sicurezza e smaltimento dei rifiuti residui che ancora oggi insistono nell’area”.

Angelo Cambiano – parlamentare regionale M5S