I Carabinieri della Compagnia di Licata stanno espletando tutti gli accertamenti necessari per tentare di risalire all’autore o agli autori del raid vandalico che la notte di Capodanno ha portato all’incontro di un autocarro in dotazione all’agenzia funebre Aronica e Caico e alla parziale combustione della porta d’ingresso alla camera mortuaria di via Marianello. L’azienda ha comunque continuato a svolgere la propria attività mentre parallelamente prosegue l’indagine dei Militari dell’Arma. Appare chiarissima la natura dolosa del rogo per quella che sembra avere tutti i tratti di una intimidazione. Al vaglio i circuiti di videosorveglianza della zona.