Attivato lo “Sportello web” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per comunicare con cittadini e imprese.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha attivato il nuovo Sportello web, con istanze online, riservato a cittadini e imprese.

Un importante servizio realizzato dal settore Innovazione tecnologica, diretto dal Dirigente Fabrizio Caruana, in collaborazione con ADS .

Lo Sportello web, progettato secondo i principi del Cittadino Attivo, consente un’interazione digitale semplice ed efficace permettendo di inviare richieste e monitorarne l’avanzamento. Conforme agli standard dell’Agenzia per l’Italia Digitale, il servizio è accessibile da qualsiasi dispositivo, inclusi telefoni cellulari, tablet e computer, per garantire massima comodità e rapidità.

Si potrà facilmente accedere, come da link allegato, tramite SPID o con la Carta d’Identità Elettronica; i cittadini potranno, immediatamente, usufruire di un numero sempre crescente di servizi digitali, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva.

Le prime istanze attivabili copriranno tre ambiti principali: Ambiente (inquinamento, igiene urbana, rifiuti), Autorizzazioni (concessioni di suolo, passi carrabili, permessi, licenze) e Giustizia e Sicurezza Pubblica (Polizia provinciale, Protezione civile, sanzioni amministrative).

Ogni istanza dovrà essere accompagnata da una scheda informativa che illustra le modalità di presentazione ed i tempi del procedimento.

Al completamento della procedura, il sistema andrà a generare i riferimenti attivando il canale di comunicazione con l’Ente e monitorando lo stato di avanzamento delle pratiche con eventuali richieste di integrazione da parte dell’Ente.

Per ricevere assistenza sulla presentazione delle istanze online, gli utenti potranno rivolgersi anche agli sportelli degli Uffici Relazione con il Pubblico del Libero Consorzio comunale diretti dalla Dirigente Maria Antonietta Testone.

Il portale è stato realizzato con il contributo finanziario della Regione Siciliana, a valere sulle risorse dell’Asse 10 – Azione 1 del Piano di Azione e Coesione della Sicilia (Programma Operativo Complementare) 2014-2020.

https://www.provincia.agrigento.it/home