Il prossimo 10 marzo al Liceo Linares di Licata prenderà il via il Corso di Educazione sentimentale.

Un corso che integra e completa il progetto “ATTIVAmente DONNA” sulla prevenzione, cura, assistenza alle donne vittime di violenza, che ha voluto entrare nel vivo del problema della violenza e del disagio giovanile affrontandolo direttamente alla radice trattando il tema dei sentimenti “quella nebulosa di emozioni che ci fa spesso vivere momenti di esagerata euforia, di crisi profonda”, come spiega il docente Riccardo Cipriano che insieme alla professoressa Giovanna Corrao condurrà il corso.

Dal 2014 Cittadinanzattiva Licata propone tale iniziativa nei diversi Istituti scolastici cittadini con la finalità di promuovere la cultura della non violenza, del rispetto dell’altro, di sradicare pregiudizi ,combattere stereotipi di genere e poter prevenire la violenza sulle donne, l’omofobia e il bullismo.

Un particolare ringraziamento ai nostri docenti.

Maria Grazia Cimino – Coord.A.T. Cittadinanzattiva Licata