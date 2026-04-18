I Carabinieri della Stazione di Campobello di Licata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento, nei confronti di un 22enne del luogo, già sottoposto agli arresti domiciliari, indagato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La vicenda trae origine dalla denuncia presentata nei mesi scorsi da una 18enne di Campobello di Licata, che ai Carabinieri ha riferito di ripetute offese, minacce e aggressioni fisiche poste in essere dall’ex fidanzato, anche per motivi di gelosia.

Nei giorni successivi alla denuncia, i militari dell’Arma hanno proceduto anche all’arresto in flagranza del 22enne, eseguito per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa che nel frattempo gli era stato imposto. L’uomo, secondo quanto contestato, sarebbe stato sorpreso a una distanza inferiore a quella prescritta. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, era stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari presso altra abitazione in Ravanusa.

A seguito delle ulteriori violazioni accertate dai Carabinieri nelle successive giornate, il GIP del Tribunale di Agrigento ha disposto l’aggravamento della misura cautelare. I Carabinieri della Stazione di Campobello di Licata hanno, quindi, rintracciato e arrestato il giovane, traducendolo presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.