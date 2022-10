Dal Comune è stato diffuso un avviso per invitare alla prudenza in previsione del maltempo previsto per lunedì.

Per domani, lunedì 10 ottobre 2022, le previsioni meteo non escludono la possibilità di rovesci e temporali anche nella nostra città. Abbiamo infatti ricevuto l’avviso regionale di Protezione Civile per il rischio meteo – idrogeologico ed idraulico.

Le previsioni del tempo, abitualmente, hanno 10 ore di validità, quindi se le correnti d’aria non dovessero cambiare, il rischio di pioggia intensa è concreto.

Avvisiamo la cittadinanza che, per evitare di correre ogni possibile rischio, in caso di piogge intense è consigliabile rimanere nel locale in cui ci si trova, per tornare ad uscire solo quando il temporale è cessato.

I competenti uffici comunali di Protezione Civile, ovviamente, sono già allertati per porre in essere, qualora occorra, tutte le azioni necessarie.