Cambia la gestione dei passaggi a livello ferroviari. In un programma di ammodernamento varato da Rfi, tre tra quelli presenti sul territorio comunale (via Giarretta, corso Umberto e via Bellini) verranno infatti interessati da modifiche rilevanti. L’ammodernamento tecnologico prevede l’introduzione del sistema di protezione automatica integrativa che consentirà di verificare in modo automatico la libertà da autoveicoli dell’area ferroviaria delimitata da barriere e dalla carreggiata stradale, una volta chiuse le barriere. Questo nuovo sistema garantirà un miglioramento dei tempi medi attuali (di 7-8 minuti) in condizioni ordinarie, venendo inoltre meno l’esigenza dell’accertamento di assenza di ingombro attualmente effettuata da un operatore mediante rilevamento video remotizzato. In buona sostanza, non ci sarà più un addetto di Rfi a dover verificare l’assenza di ingombri all’altezza delle rotaie in attesa dei passaggi giornalieri dei convogli. Rfi ha ovviamente informato di queste nuove modalità il Ministero alle Infrastrutture e Trasporti. L’iter è stato seguito dal caposegreteria del viceministro Giancarlo Cancelleri, l’ex sindaco Angelo Cambiano, la cui interlocuzione è stata costante con l’assessore Carmelo Castiglione. Per Rfi si tratta di un investimento economico che si aggira attorno alla cifra di 500mila euro. Si snellisce pertanto l’impatto del sistema ferroviario sul nostro territorio. Questo nuovo sistema dovrebbe infatti garantire un periodo di chiusura più ridotto delle barriere ferroviarie con conseguente alleggerimento dei tempi delle auto in sosta forzata in attesa del transito dei treni.