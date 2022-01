Pubblicità

Fuori servizio entrambi gli Atm postali. Abbiamo ricevuto segnalazioni da diversi utenti che si sono recati sia negli uffici di Piazza Linares che in quello di via Gela trovando però entrambi i terminali per il prelievo al momento non utilizzabili. Alla base del disservizio, ci sarebbe la necessità di ricaricare di banconote le macchine. Trattandosi di un periodo in cui si stanno pagando le pensioni di anzianità, gli esterni delle poste sono gremiti di persone e poter usufruire degli ATM snellirebbe il flusso.