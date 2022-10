Sarà ancora il Dino Liotta ad ospitare l’Atletico Licata. La seconda giornata del campionato di Terza categoria si giocherà infatti a campo invertito per venire incontro alle richieste del River Platani. Gli uomini di Alberto Licata cercano continuità dopo il 2a1 della prima giornata al Realmonte. Il match di domani è in programma alle ore 15,30 e sarà ancora a porte chiuse. Sarà possibile assistere al match in diretta streaming sulle pagine Facebook e YouTube di Licata 4you web channel.