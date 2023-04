Pubblicità

Altra gara pirotecnica in Terza categoria. Tra ATLETICO LICATA – REAL CANICATTÌ finisce 2 a 2 con

rimonta licatese da 0 – 2 a 2 – 2 grazie a gol realizzati all’87’ e 96′. Oltretutto per l’Atletico vittoria sfiorata al 99′ con tiro finito vicino al palo. Sono stati concessi 10 minuti di recupero per un infortunio. Per l’Atletico doppietta di Jarra Essa. Sullo 0-2, gli uomini del presidente Gaetano Profumo hanno anche fallito un calcio di rigore.

A fine gara, l’Atletico Licata ha ringraziato la società ospite per il comportamento avuto al Liotta.