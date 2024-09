Pubblicità

Una nuova realtà calcistica è pronta a far parlare di sé. Si tratta dell’Atletico Gattopardo, la squadra che rappresenterà Palma di Montechiaro e che militerà nella 3ª Categoria del campionato. Il club nasce da una visione ambiziosa e dalla passione per lo sport,

incarnata da due noti imprenditori locali, Lillo Onolfo (Presidente) e Calogero Virone (Vicepresidente), che hanno unito le forze per dare vita a questo progetto, supportati dal Direttore

Sportivo Maurizio Castellino.

Il nome “Atletico Gattopardo” non è casuale, ma richiama il simbolo della città di Palma di Montechiaro, il Gattopardo, che rappresenta forza, eleganza e nobiltà. “Volevamo una squadra che portasse con sé l’orgoglio e la tradizione della nostra città”, ha dichiarato il Presidente Onolfo.

“Questo è più di un progetto sportivo, è un modo per unire la comunità e offrire ai nostri giovani

un’opportunità di crescere attraverso i valori dello sport.”

Una squadra ambiziosa

L’Atletico Gattopardo non si accontenta di partecipare: vuole imporsi nel campionato.

Attualmente, la dirigenza è impegnata nella ricerca dell’allenatore ideale. Diverse figure di spicco

sono già sotto osservazione e la scelta definitiva sarà fondamentale per portare la squadra al

successo. “Siamo determinati a scegliere un allenatore che condivida la nostra visione di crescita e che sappia portare i ragazzi a esprimere il loro massimo potenziale”, ha sottolineato il

Vicepresidente Virone. Il D.S. Castellino sta inoltre lavorando intensamente per garantire una rosa

competitiva che possa ambire a traguardi importanti.

Radici profonde e uno sguardo al futuro

Lo stemma del club, con il gattopardo coronato al centro e le tre palme a rappresentare la città, è

un simbolo che racchiude in sé la storia e l’identità di Palma di Montechiaro. Ma, come sottolineano i dirigenti, l’obiettivo dell’Atletico Gattopardo è quello di guardare al futuro, creando una realtà sportiva che possa competere ad alti livelli e che sia radicata nei valori della comunità.

La squadra, che debutterà nel campionato di 3ª Categoria, sta già attirando l’attenzione di tifosi e

appassionati locali, impazienti di vedere in campo il nuovo club. Con il sostegno del Sindaco Stefano Castellino e delle istituzioni locali, l’Atletico Gattopardo punta a diventare un punto di

riferimento per lo sport e la cultura calcistica locale.

Un futuro pieno di speranza

Con il Presidente Onolfo, il Vicepresidente Virone e il D.S. Castellino al timone, e con una dirigenza impegnata nella costruzione di una squadra competitiva, l’Atletico Gattopardo si prepara ad affrontare il campionato con determinazione e orgoglio. La città di Palma di Montechiaro è pronta a sostenere i suoi nuovi eroi del pallone, nella speranza che questo progetto possa crescere e portare successi al calcio locale.

Forza Atletico Gattopardo!