A Catania i piccolissimi atleti dell’Atletica Licata hanno letteralmente dominato il Meeting Regionale di Pasqua.
Ecco cosa hanno portato a casa questi piccoli campioni:
• Esordienti 8 anni maschile: 1° posto per Silvio Schifano, 2° posto per Vitale Farruggio.
• esordienti femminili 8 anni
• 1° posto Lara Cappadonna
• Staffetta 4×50 (8-9 anni):
• 1° posto (Cappadonna, Valletti, Farruggio, Schifano).
• Staffetta 4×50 (10-11 anni):
• 1° posto (Lara Cappadonna, Schifano Silvio, Schifano Salvo, Delizia Avarello), nonostante due atleti fossero sotto età.
I complimenti all’Atletica Licata per i risultati centrati sono arrivati anche dal Sindaco Angelo Balsamo. “Faccio i miei complimenti a coach Giuseppe Santamaria – le sue parole – ai piccoli atleti e alle loro famiglie per i risultati ottenuti frutto di grande impegno”.