Dominio Totale a Raffadali: Flavio Licata e i Giovani Talenti Illuminano il 1º Trofeo Città di Raffadali.

Una domenica all’insegna del successo e del talento puro quella andata in scena per la terza prova del Gran Prix Provinciale di Agrigento 2026. Il 1º Trofeo Città di Raffadali si è trasformato in una passerella trionfale, coronata dalla prestazione maiuscola di Flavio Licata.

L’Assoluto: Licata Senza Rivali

Sul circuito di 6,5 km, Flavio Licata ha dettato legge fin dal primo metro. Una vittoria assoluta ottenuta con il tempo di 21’34”, una prova di forza impressionante gestita con estrema naturalezza, quasi senza dover “spingere sull’acceleratore”, a dimostrazione di una condizione atletica superiore.

I Successi delle Categorie Agonistiche

Il podio più alto ha parlato chiaro anche nelle categorie giovanili e juniores:

• Salvatore Consagra: 1º posto (Allievi Maschile)

• Maria Crapanzano: 1º posto (Junior Femminile)

Settore Giovanile: Un Vivaio di Campioni

Le distanze brevi hanno regalato emozioni e una pioggia di medaglie, confermando la crescita del movimento locale:

• 1000m: Vittoria schiacciante per Maya Negrin (Ragazze), seguita dall’ottimo 2º posto di Beatrice Antona. Tra i Ragazzi, splendido argento per Salvatore Licata.

• 400m (Esordienti 10 anni): Oro per Delizia Avarello (Femminile) e Salvo Schifano (Maschile). Bronzo di grinta per Leonardo Cacciatore.

• 200m (Esordienti 8 anni): Dominio totale con i primi posti di Lara Cappadonna e Silvio Schifano. Completano il podio con due brillanti terzi posti Elena Antona e Antonio Valletti.

• 100m (Esordienti 4 anni): Il futuro è già qui con la vittoria del piccolo Marco Costanzino, primo al traguardo.