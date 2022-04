Pubblicità

L’assessore Calogero Scrimali commenta la recente sentenza di assoluzione dell’ingegnere Ortega.

La recente sentenza di assoluzione anche in Appello dell’ing. Ortega conferma che ci avevo personalmente visto giusto. Nel 2012, al momento della votazione in Giunta di una delibera riguardante gli oneri di urbanizzazione per il porto turistico Marina di Cala del Sole, mi ero dimesso da assessore in disaccordo con quella scelta rivelatasi poi effettivamente errata risultando oltretutto io l’unico assessore a non votare quell’atto all’interno dell’Esecutivo.

La Giustizia ha appurato la regolarità di quelle procedure confermando la bontà delle mie scelte politiche.