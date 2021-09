Pubblicità

“L’assoluzione dell’avvocato Angelo Balsamo, stimato professionista, già sindaco di Licata e politico di lungo corso, non può non essere salutata con soddisfazione. Restituisce serenità ad una persona, ed alla sua famiglia, ma anche al dibattito politico cittadino”.

A scriverlo è Baldo Augusto, già consigliere comunale di Licata, intervenendo sull’assoluzione dell’ex sindaco Angelo Balsamo, decisa oggi dalla Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Palermo.

“La conclusione positiva, per Balsamo, della vicenda giudiziaria – conclude Baldo Augusto – è un chiaro esempio di come la giustizia, alla fine, trionfa sempre, restituendo dignità al professionista e, più in generale, alla classe politica della nostra città. Rivolgo ad Angelo Balsamo, che in questi anni ha atteso in silenzio che la giustizia facesse il proprio corso, i migliori auguri per l’esito di una vicenda che lo ha provato non poco”.