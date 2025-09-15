Sabato 13 settembre, si è tenuto, a Licata il Congresso per la ricostituzione della Federazione Provinciale di Agrigento dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

Dopo tantissimi anni torna, dunque, sul nostro territorio, la Federazione dell’A.N.C.R. che già in passato, per diversi lustri, aveva svolto la propria funzione in quasi tutti i Comuni della provincia, ma che, con il mutare dei tempi e delle generazioni, aveva perso il suo smalto e il suo appeal.

Grazie all’impegno di un gruppo, non molto giovane, ma neanche molto anziano, dopo un lungo lavoro, si è arrivati alla costituzione di nuove Sezioni e, soprattutto, alla rinascita della Federazione Provinciale di Agrigento, nel pieno rispetto dello Statuto Nazionale.

Un grazie, particolare va al Commissario straordinario , Antonio Francesco Morello che ci ha creduto e ad altri soci che hanno intensamente lavorato per raggiungere questo obiettivo.

Adesso, pertanto, il salto di qualità con la rinascita della Federazione Provinciale, salutata con orgoglio e con l’impegno di andare avanti con iniziative da tenere nei diversi Comuni, secondo i principi e gli scopi fissati dallo statuto dell’ANCR.

Questa, infine, la composizione degli organismi dirigenziali della Federazione di Agrigento:

Presidente Antonio Francesco Morello di Licata, Vicepresidente Rosario Manganella di Favara, Segretario Salvatore Graci di Castrofilippo.

Sono, altresì stati eletti i membri del Consiglio nelle persone di Luigi Asaro (Castrofilippo), Domenico Bruccoleri (Favara), Stefano Di Leonardo (Canicattì) e Mario Greco (Licata).

Il Collegio dei Sindaci, presieduto da Calogero Astuto(Castrofilippo), risulta altresì composto da Giuseppe Ferrante Bannera (Canicattì), e Francescoo Pullara (Favara). Infine, è stato eletto anche il Collegio dei Garanti formato da Pio Vella Cannella, presidente (Canicattì), Agostino Licata (Licata) e Serafino Russello (Favara), componenti.