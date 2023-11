Pubblicità

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI di Licata ha inaugurato una serie di conferenze di grande importanza nell’ambito delle attività culturali e sociali programmate. Il consiglio direttivo presieduto dal luogotenente LA QUATRA, ha deciso di dare rilievo alla prevenzione medica. Questa scelta ha portato all’organizzazione della conferenza affidata al rinomato medico di Ravanusa, il dottor Calogero Ninotta, una figura di spicco nella sua comunità.

Come ospite d’onore per l’avvio di questa straordinaria serie di eventi è stato accolto il primario del reparto di medicina dell’ospedale di Licata, il dottor Giuseppe Alaimo, esperto epatologo di fama. Il dottor Alaimo ha dispensato preziose informazioni sulle malattie epatiche e sulle strategie di prevenzione, mettendo in campo la sua vasta esperienza maturata nel corso di una carriera illustre.

La partecipazione attiva di tutti i presenti è stata un segno tangibile della consapevolezza sulla salute tra i soci del sodalizio ed i loro familiari ed ospiti, dimostrando l’importanza attribuita nostro benessere collettivo.