L’Associazione Musamusìa porta in scena il proprio saggio di corsi musicali di fine anno. L’appuntamento è per mercoledì 18 Giugno alle ore 17,30 al teatro Re. L’ingresso è gratuito su invito. A presentare la serata sarà la professoressa Angela Mancuso. L’appuntamento avrà copertura televisiva: il saggio sarà infatti trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Lanterna Tv a partire dalle ore 17,20.