L’associazione Memento ha voluto ricordare così il professore Calogero Carità a poche ore dalla sua improvvisa scomparsa.

L’Associazione Memento e’ a lutto per la perdita di uno dei suoi più rappresentativi soci fondatori: il nostro carissimo presidente del comitato tecnico scientifico Lillo Carità. Una grave perdita per la famiglia, la cultura, la città di Licata e la nostra associazione, nata proprio per ricordare la memoria storica della città e dei suoi più illustri cittadini.

Viene a mancare una voce libera e autorevole che, prima con il mensile la Vedetta, poi con i suoi articoli, con le sue preziosissime attività di ricerca e raccolta della memoria storica e con le sue pubblicazioni, ha saputo incidere profondamente sulla storia di questa città, sul progresso e sulla conoscenza storica e culturale di Licata.

Un doloroso addio innanzitutto all’amico e all’uomo con il quale abbiamo condiviso un lungo cammino umano e culturale.

Il nostro pensiero va tuttavia alla famiglia: alla sua amata moglie Nazzarena, ai figli Enrico e Riccardo, agli adorati nipotini e ai familiari di Lillo Carità. La città di Licata perde una delle sue punte di diamante.

Addio caro Lillo. Riposa in pace.

Associazione Memento