“Nì sta terra nasceru do vuci”, lo spettacolo su Sant’Angelo e Rosa Balistreri in programma domani sera al Teatro Re, fa registrare il tutto esaurito.

“Non ci sono parole per descrivere l’emozione che stiamo vivendo – si legge in una nota dell’associazione A Lanterna – “Nì sta terra nasceru do vuci” è ufficialmente SOLD OUT!

Il vostro affetto, il vostro entusiasmo e il vostro supporto hanno reso possibile tutto questo.

Ogni posto occupato è un segno d’amore per la nostra cultura, le nostre tradizioni e la nostra musica.

Ci vediamo il 30 aprile al Teatro Re Grillo Ore 20:30.

Sarà una serata speciale, intensa, piena di emozioni… e soprattutto insieme a voi.

Grazie Licata, continuate a credere nella tradizione, nella musica e nella nostra terra”.