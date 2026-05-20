L’Associazione Categorie Unite annuncia la propria adesione alla manifestazione sull’acqua in programma il prossimo 13 giugno.

Nonostante le copiose piogge dei mesi passati, ancora una volta Licata e la provincia tutta si ritrovano ad affrontare la questione acqua.

Con un grave peggioramento quest’anno a causa di una gestione da parte di AICA che sembra solamente interessata al poltronificio, alla spasmodica ricerca di risorse vessando i cittadini, spesso per cifre non dovute.

Aderiamo alla manifestazione del 13 giugno in piazza del Carmine perchè da sempre la nostra associazione promuove la partecipazione diretta dei cittadini in difesa dei propri e dei collettivi interessi.

Inoltre il rifacimento della condotta, l’avvio dei lavori per il depuratore e l’acqua per i nostri commercianti e contadini sono da sempre nostri argomenti.

Invitiamo tutte le categorie di Licata ad un piccolo sacrificio personale per un grande DIRITTO collettivo, partecipando attivamente alla manifestazione e facendo così sentire la propria voce.

I rappresentanti

Zacco Salvatore

Onofrio Vitali