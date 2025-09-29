ADV

È stato costituito il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Archeologica Licatese 1971.

All’unanimità sono stati eletti: Presidente la dottoressa Violetta Callea, Vicepresidente l’arch. Pietro Lucchesi, Tesoriere Carlo Domicolo, Segretario Carmelo Gueli e Consigliera l’ arch. Fiorella Silvestri.

“Siamo in una nuova fase dell’associazione – sono le prime parole della neopresidente, laureata in Conservazione dei Beni Culturali- grazie al contributo portato dai tanti e motivati iscritti, stiamo intraprendendo un percorso nuovo nella direzione degli obiettivi statutari. Il nostro principale obiettivo sarà la promozione e la valorizzazione artistica, archeologica e culturale del territorio di Licata. Siamo onorati di rappresentare la prima associazione Archeologica nata nella nostra città oltre 50 anni fa.

Ringrazio tutti i soci per la fiducia che mi hanno accordato, sono profondamente onorata per questo incarico che mi impegno a svolgere con la massima abnegazione e impegno”.