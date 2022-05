Pubblicità

“Richiesta di aggiornamenti sulla questione di servizi agli studenti disabili nelle scuole del Comune di Agrigento”. Il presidente della Commissione all’Ars per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi, Onorevole Carmelo Pullara, scrive al Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè.

A tenere banco è la questione legata ai servizi a favore degli studenti con disabilità nelle scuole comunali. Tema che è stato trattato nell’audizione dello scorso 21 aprile 2022 presso la Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi. In quella riunione, a cui ha preso parte per rappresentare l’amministrazione comunale di Agrigento, delegato dal sindaco Francesco Miccichè, il vicesindaco Aurelio Trupia, è stata evidenziata la presenza di problematiche nell’erogazione del servizio di assistenza dei disabili nelle scuole del territorio comunale, nonostante i già intervenuti chiarimenti dell’Assessore regionale per la famiglia sull’esistenza di una competenza degli enti locali in materia di disabilità grave e gravissima. A quel punto la Commissione aveva chiesto a Trupia, di approfondire la questione della competenza degli enti comunali interloquendo con gli uffici dell’Assessorato della famiglia e con gli altri enti locali che già hanno avviato il servizio, per poi trasmettere una comunicazione alla Commissione sull’esito degli approfondimenti, nell’interesse comune della regolare erogazione del servizio. Esito che ad oggi, a più di un mese da quella seduta non risulta trasmesso. A questo punto, con la missiva odierna, il Presidente della Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi, On. Carmelo Pullara ha sollecitato il sindaco Francesco Miccichè, per chiedere gli esiti degli approfondimenti.