Assembramenti all’altezza del Poliambulatorio al piano terra dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Diverse decine di utenti ammassati in attesa del loro turno in barba al distanziamento sociale e al divieto di assembramenti come abbiamo documentato pochi minuti fa. Per mesi ci è stato ripetuto che “a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus il Governo e le Autorità sanitarie hanno disposto nuove misure restrittive a tutta la popolazione stabilendo il divieto di assembramenti e il mantenimento di distanze di sicurezza”, ma se poi queste regole non vengono rispettate nemmeno all’interno dei presìdi sanitari, c’è davvero da preoccuparsi. Scene come quelle odierne, sono purtroppo ormai divenute consuete al Poliambulatorio.