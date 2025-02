È in corso, presso lo Sport Village di Villaggio Mosè (Agrigento) la prima Assemblea Sinodale della Chiesa Agrigentina. Attraverso il metodo dei tavoli sinodali e della conversazione nello Spirito, i rappresentanti della Chiesa diocesana (presbiteri, diaconi, laici, consacrati, membri degli organismi di partecipazione diocesani e parrocchiali) unitamente al Pastore, mons. Alessandro Damiano, sono in ascolto di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa per mezzo del contributo di ciascuno.