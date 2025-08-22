Nota informativa di AICA in vista dell’assemblea dei lavoratori di lunedì prossimo.

Si informa l’utenza e la cittadinanza dei Comuni serviti che, per la giornata di lunedì 25 agosto 2025, le Organizzazioni Sindacali Filctem–Cgil, Femca–Cisl e Uiltec–Uil hanno indetto una Assemblea dei lavoratori di AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini.

Pertanto, a partire dalle ore 11:00, potranno verificarsi rallentamenti nelle prestazioni erogate all’utenza.

AICA assicura che sarà fatto ogni sforzo per limitare eventuali disagi e garantire la continuità del servizio.