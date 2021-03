Rispettando le prescrizioni del dipartimento Lavori Pubblici, il Licata calcio ha presentato questa mattina un progetto per la concessione (per 15 anni) degli stadio Liotta e Saporito e del locale da adibire a foresteria di contrada Piano Bugiades. “Adesso – ci fanno sapere dalla società gialloblu – attendiamo il riscontro del Comune. Abbiamo completato la fase preparatoria e siamo fiduciosi per una positiva conclusione di questo iter”.