Assegnazione impianti sportivi, le parti si sono lasciate con un ottimismo diffuso. Che però nei prossimi giorni dovrà giocoforza tramutarsi in atti concreti per mettere nero su bianco ad un accordo il cui iter perdura ormai da oltre un anno e viene osservato con occhi interessati anche dalla piazza. Una delegazione di tifosi lunedì pomeriggio era presente in Municipio e ha assistito all’incontro tra le parti.

Da sciogliere è rimasto solo il nodo legato al canone d’affitto che il Licata dovrebbe corrispondere all’Ente. Ma anche in questa direzione si sta studiando una formula che possa accontentare tutte le parti e rappresentare una soluzione compensativa.