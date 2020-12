Assegnazione impianti sportivi, si è svolto l’incontro tra amministrazione e Licata calcio. A rappresentare il sodalizio gialloblù Giorgio Peritore e l’ingegnere Stefania Baudo.

“Incontro proficuo e incisivo – spiega Peritore – abbiamo gettato le basi affinché questo progetto vada in porto. Siamo entrati nella fase cruciale in cui il nostro tecnico presenterà il progetto e le richieste del Licata calcio al Comune. Si cercherá di attingere al fondo del Coni ma non solo perché potranno essere valutate altre forme di finanziamento. Ringrazio l’amministrazione nella figura dell’ assessore Agnello e l’ ufficio tecnico per la disponibilità nel voler definire nel più breve tempo possibile questa importante procedura. Desidero ringraziare pubblicamente – conclude Peritore – l’onorevole Pullara per la vicinanza e il sostegno che costantemente dà alla società”.