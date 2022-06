Pubblicità

L’ex Sindaco Angelo Cambiano annuncia lo sblocco di una linea di finanziamento per due edifici di culto cittadini.

“Assegnati 2.210.000 euro di fondi PNRR per il restauro della Chiesa del Carmine (810.000 euro) e della Chiesa di San Francesco (cappella dell’infermeria 1.400.000 euro) a Licata – si legge in un post – Un ringraziamento agli uffici della Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento, alla struttura tecnica diretta dall’ Architetto Mangiapane , al Soprintendente Miche Benfari, a Don Giuseppe Pontillo responsabile dei beni culturali della Diocesi di Agrigento ed ovviamente alle strutture operative del Ministero dell’Interno e del Ministero dei Beni Culturali. Si continua a lavorare per il territorio”.