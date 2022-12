Pubblicità

L’evento si terrà a Piano Mangiacasale nei pressi di Piazza Sant’Angelo e Villa Regina Elena.

Si intitola “Aspettando la Befana” ed è il primo evento ufficiale del cartellone degli eventi natalizi del Comune di Licata.

Organizzato dall’Associazione Licata 92027, sarà una 4 giorni di festa nell’intima piazzetta di Piano Mangiacasale, un luogo molto caratteristico e strategico al tempo stesso ma mai valorizzato.

“Dopo il Lanterna Fest – dichiarano i membri dell’associazione – ci siamo dovuti fermare come tutti ben sanno a causa della pandemia, adesso che il peggio è passato ritorniamo ad organizzare eventi che possano allietare le serate di grande e piccini con più entusiamo di prima. Da tempo cullavamo il sogno di poter realizzare qualcosa nella splendida cornice di Piano Mangiacasale, non appena è stato possibile abbiamo colto la palla al balzo e quindi per l’Epifania aspetteremo la Befana tutti insieme”.

“Sarà una 4 giorni di festa e divertimento, il tutto accompagnato da buon cibo ed ottimo vino. Un villaggio enogastronimico sarà allestito per l’occasione nella piazzetta e resterà aperto fino alla mezzanotte, spettacoli unplugged allieteranno le ore serali mentre i più piccini troveranno un parco giochi e dei gonfiabili nella limitrofa Villa Regina Elena. Sorpresa infine per l’arrivo della Befana il 6 Gennaio, la vedremo in una veste mai vista prima!”.

“Ringraziamo sempre gli sponsor che ci stanno vicini e ci permettono di realizzare questi eventi per ravvivare un po’ la comunità licatese e con l’occasione presentiamo il primo Main Sponsor dell’evento che è lo Studio di Radiologia Tirri, un’eccellenza licatese conosciuta e riconosciuta in tutta la Sicilia”.

Per info ecco la pagina dell’evento: https://www.facebook.com/events/8880767098608045

Per contattare l’Associazione Licata 92027 la mail di riferimento è [email protected] oppure semplicemente inviando un messaggio nei profili social dell’Associazione.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088227365765

Instagram: https://www.instagram.com/associazionelicata92027/