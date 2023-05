Pubblicità

Una nota delle organizzazioni sindacali sulla situazione in cui versa l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Le Organizzazioni Sindacali CGIL e UIL apprendono con grande stupore dalla stampa di un presunto accordo di stabilizzazione di alcune figure di lavoratori afferenti l’area degli operatori e di supporto dell’ASP di Agrigento, previa modifica quali/quantitativa dei profili professionali. L’accordo sarebbe avvenuto, il condizionale ci pare d’obbligo, tra l’amministrazione dell’ASP, ed una sigla sindacale.

La stabilizzazione del personale, costituisce materia di confronto sindacale, così per come previsto dalla normativa contrattuale vigente, e che qualsiasi accordo, in assenza di un pieno coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori e delle organizzazioni firmatarie del contratto, costituirebbe una palese violazione delle relazioni sindacali, nonché produrrebbe l’inefficacia degli atti eventualmente sottoscritti.

Con una nota congiunta le Confederazioni sindacali CGIL e UIL e le loro categorie FP CGIL e UIL FPL hanno invitato la direzione dell’ASP, ad una immediata smentita pubblica della notizia, avvisando che in difetto di procedura attiveranno tutti strumenti previsti dal CCNL e dalla normativa vigente a tutela dei lavoratori che rappresentano.

Il Segretario Generale CGIL

Alfonso Buscemi

Il Segretario Generale UIL

Gero Acquisto

Il Segretario Generale FPCGIL

Vincenzo Iacono

Il Segretario Generale UILFPL

Fabrizio Danile