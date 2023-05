Pubblicità

“Già da lunedì prossimo abbiamo intenzione di dare un nuovo impulso alla questione e chiederemo subito un incontro con l’Assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, e con i vertici dei Servizi Ausiliari Sicilia per discutere della problematica che investe i lavoratori SAS e cercare di individuare una soluzione tempestiva che possa tutelare le prerogative dei dipendenti e, al contempo, non risulti incompatibile per i bilanci dell’ASP di Agrigento”. E’ così che il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Mario Zappia, interviene, dimostrando massima disponibilità al dialogo fra le parti, a margine della delicata questione che coinvolge il bacino di lavoratori sanitari SAS massicciamente impegnati durante la crisi epidemiologica da covid-19 e per il quale, a seguito della fine dello stato d’emergenza, si prefigura in questi giorni, al pari delle altre figure professionali impegnate durante la pandemia, una riduzione delle ore d’impiego settimanali. “Comprendiamo pienamente le istanze dei lavoratori – continua il commissario – ed esprimiamo loro la nostra vicinanza, sia sotto il profilo umano che professionale, per lo stato di incertezza e disagio che stanno attraversando in questo periodo. Sia nei confronti di altri lavoratori, che nei loro confronti, ci siamo prefissati di non sacrificare alcuna unità lavorativa e abbiamo proceduto a una riduzione dell’orario di servizio senza mandare a casa nessun lavoratore, utilizzando tutte le agevolazioni normative che ci hanno anche consentito di stabilizzare la quasi totalità del personale che è stato impegnato durante la pandemia. Sarebbe desiderio di tutti mantenere a pieno regime tutto il personale ma ciò è impossibile per l’aggravio di spesa che non è sostenibile per la nostra Azienda. Ciononostante – conclude il commissario Zappia – riteniamo che tutte le Istituzioni interessate possano confrontarsi con atteggiamento responsabile per trovare una soluzione condivisa che preservi gli equilibri dell’Ente e al contempo valorizzi la forza lavoro nel miglior modo possibile. Ma sappiamo anche che i tempi, in questioni così delicate, sono importanti e per questo vogliamo chiedere un incontro urgente conoscendo la sensibilità dell’Assessore e dei suoi collaboratori”.